Depois de se ter divorciado de Tom Brady no ano passado, Gisele Bündchen fez questão de viajar para o país natal para viver em pleno o Carnaval do Rio de Janeiro, no Brasil.

A modelo tem destacado várias imagens na sua página de Instagram, onde já desabafou que "foi muito especial voltar ao Carnaval" no 'país irmão'.

Mas não ficou por aqui e publicou também um vídeo nas stories da sua página de Instagram em que mostra que o samba está-lhe no coração... e nos pés.

Veja na galeria o vídeo onde a manequim aparece a dar um 'pézinho' de dança e mostra que sabe sambar.

Leia Também: "Foi muito especial voltar ao Carnava", diz Gisele Bündchen