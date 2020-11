João Félix completa esta terça-feira, dia 10 de novembro, 21 anos de vida. Uma data que a sua namorada, a jovem atriz Margarida Corceiro, não deixou passar em branco.

"Os 21 [anos] da minha alma gémea. Amo-te", escreveu a atriz na legenda de uma imagem do casal partilhada na sua conta oficial de Instagram.

"Amo-te muito", reagiu o aniversariante ao deparar-se com a mensagem da namorada.

Porém, as declarações de amor não focaram por aqui e Margarida quis ainda surpreender João Félix partilhado com os seguidores um vídeo que mostra um momento de grande cumplicidade do casal.

Eis o vídeo.

