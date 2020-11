O pequeno Lonô fica fascinado com a personagem do anúncio de Natal do Continente.

Rita Pereira já destacou por diversas vezes o fascínio do filho, Lonô, que completa dois anos em dezembro, com o vídeo promocional do Continente que traz de volta ao pequeno ecrã a personagem de animação Leopoldina. Na noite desta segunda-feira, a atriz deixou os fãs enternecidos com mais um momento em que o filho aparece junto da televisão a dançar ao som do anúncio de Natal. "Aquele toquezinho a espetar o rabo quando dança... não sei com quem aprendeu isso", brincou ainda na legenda das imagens. Veja abaixo. Leia Também: Afastada da televisão há dois anos? Rita Pereira indigna-se e responde