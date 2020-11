Esta quinta-feira, dia 26, Rita Pereira esclareceu uma notícia que saiu sobre si na imprensa cor-de-rosa. Na mesma era indicado que a artista iria regressar à televisão, nomeadamente, no novo concurso de talentos - 'All Together Now' - da TVI.

Indignada com este conteúdo, Rita fez um esclarecimento: "Já não comentava uma notícia há uns bons meses, mas há coisas tão ridículas, que eu faço questão de corrigir este dito jornalista que já me faz isto há 15 anos", notou.

Entretanto, a artista faz um resumo dee todos os projetos nos quais participou durante os dois anos em que se diz que "esteve afastada da televisão".

[Resumo dos projetos em que Rita Pereira participou] © Instagram/Rita Pereira

"Resumindo: Em dois anos estive sempre a trabalhar e de referir que nunca recusei uma novela neste tempo", completou.

