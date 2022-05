Pedro Barroso atualizou os seguidores da sua página de Instagram com novas informações sobre o filho recém-nascido, o pequeno Santiago.

De acordo com as recentes publicações do ator nas stories, o bebé já teve alta hospitalar e já se encontra em casa com os papás.

Depois de ter destacado vídeos do menino neste regresso a casa, na manhã desta quarta-feira voltou a mostrar aos fãs novas imagens em que aparece com o filho. Veja tudo na galeria.

De recordar que o menino nasceu prematuro no dia 22 de abril e é fruto da relação do ator com Mariana Marques.

Leia Também: Pedro Barroso mostra novo carinhoso vídeo do filho no hospital