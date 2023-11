A terceira temporada do programa da RTP1 'Taskmaster' chega hoje ao fim. Cândido Costa, Wandson Lisboa, Madalena Abecassis e Gabriela Barros: um destes concorrentes levará para casa o tão disputado 'busto dourado' do apresentador do formato, Vasco Palmeirim.

No Instagram do programa têm vindo a ser partilhados 'teasers' de alguns momentos, sendo que um deles já está a gerar gargalhadas e ainda nem se viu (na sua totalidade).

Trata-se do momento em que Cândido faz uma massagem a Nuno Markl, o árbitro das provas.

Vale notar que os concorrentes da quarta temporada já foram confirmados. Madalena Abecassis e Cândido Costa continuarão. A eles juntam-se Carolina Deslandes e Toy, num tão pedido regresso.

