Edson Celulari publicou um vídeo de um divertido momento passado com a filha mais nova, a pequena Chiara, de quatro meses.

O ator dançou com a menina o tema viral 'Desenrola Bate Joga de Ladinho'. "Chiara a entrar na 'trend'. Quem aí também adora dançar?", escreveu na legenda.

Após a partilha, foram vários os seguidores que rapidamente se mostraram 'derretidos' com o vídeo. Veja as imagens na galeria.

De recordar que a bebé é a primeira filha do ator brasileiro com Karin Roepke. Edson Celulari é também pai de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 19, do casamento passado com Cláudia Raia.

