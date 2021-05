Diogo Morgado e Inês Castel-Branco não poderiam ter terminado de melhor forma a semana, pelo menos nas redes sociais. Os dois partilharam um vídeo no qual surgem a cantar o sucesso dos Roxette - 'It Must Have Been Love'.

Recorde-se que a música serviu de banda sonora para o filme 'Pretty Woman', ou 'Um Sonho de Mulher', protagonizado por Julia Roberts e Richard Gere em 1990.

Veja o vídeo dos atores portugueses de seguida:

