"É assim que me levanto todas as manhãs desde que saiu 'Coco Loco'", declarou Maluma ao partilhar na sua conta oficial de TikTok um vídeo no qual surge a dançar o seu novo tema.

O cantor colombiano deixou as fãs rendidas ao surgir apenas de cuecas nas imagens, mostrando assim o seu lado mais sensual e ousado.

Quem também não ficou indiferente ao vídeo em questão foi Ana Guiomar. Assumida fã do artista, partilhou as imagens na sua conta oficial de Instagram e em tom de brincadeira notou: "Aquele candeeiro de mesa de cabeceira é lindo".

Veja na galeria o vídeo que deixou a atriz portuguesa rendida.

