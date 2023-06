A pequena Harper é a 'menina do papá' e são várias as vezes em que David Beckham se mostra 'babado' com a filha, como aconteceu esta quarta-feira, dia 14 de junho.

Ambos foram a um concerto de Harry Styles e vestidos a rigor como pode ver no vídeo que o ex-futebolista publicou na sua página de Instagram e que está disponível na galeria.

Enquanto ambos cantava 'Late Night Talking', pai e filha estavam com plumas cor de rosa e a pequena Harper acrescentou ao seu visual um chapéu da mesma cor.

