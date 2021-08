Daniela Melchior recuperou uma memória feliz que viveu nos bastidores do filme 'O Esquadrão Suicida'. As imagens, partilhadas na sua conta de Twitter, remontam a 1 de novembro de 2019, dia do seu aniversário.

"Um dos melhores dias da minha vida. A fazer aquilo que adoro, no meu aniversário, com tantas pessoas a quem agora posso chamar amigos", escreveu na legenda.

O vídeo mostra o momento em que a portuguesa, que no filme dá vida a Ratcatcher 2, é surpreendida pelos colegas.

