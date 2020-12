Cristina Ferreira está a contar os dias para as novas estreias da TVI. O programa de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, '2 às 10', e o novo projeto de Manuel Luís Goucha, 'Goucha', vão para o ar na próxima segunda-feira, 4 de janeiro.

A poucos dias do lançamento dos formatos que vão ocupar as manhãs e as tardes do canal, Cristina Ferreira mostrou nas stories da sua página de Instagram os estúdios a serem preparados para o grande dia.

"Estamos a caminho dos novos estúdios, no cenário da manhã e da tarde", começa por dizer a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI.

"Não vos posso mostrar muito ainda, mas estamos aqui em obras. Está toda a gente a trabalhar porque segunda-feira já estreia o [programa] da manhã e o da tarde", acrescentou num outro vídeo, tendo mostrado ainda duas fotografias. Veja tudo no vídeo que está na galeria.

