Este domingo, 4 de julho, é especial para Cristiana Jesus e Cláudio Alegre. O filho dos ex-concorrentes da 'Casa dos Segredos' sopra as velas pelo primeiro aniversário e a data foi assinalada publicamente de forma igualmente simbólica.

Cristiana partilhou nas redes sociais uma compilação de imagens do parto e dos melhores momentos com o pequeno Guilherme. "Parabéns ao grande amor da minha vida. 1 ano", escreveu na legenda do vídeo.

Veja abaixo as imagens que derreteram os seguidores.

