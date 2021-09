Cristiana Jesus e Cláudio Alegre deram por terminadas as suas férias nas Maldivas e estão já a caminho de Portugal, mas antes do regresso o casal divertiu (e muito) os seus seguidores do Instagram com um vídeo de chorar a rir.

As imagens mostram Cristiana Jesus a tentar gravar um vídeo sensual onde caminha para o mar, porém a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' acabou interrompida pela inesperada visita de um tubarão.

Cristiana não cosneguiu manter a calma e começou a gritar quando viu o tubarão aproximar-se na água, fugindo rapidamente do local.

Os tubarões são presença assídua no mar das Maldivas, mas estes não representam perigo para os turistas. Os seus ataques são muito raros e quase nunca causam fatalidades.

