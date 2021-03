A concorrente do 'American Idol' Funke Lagoke foi levada de urgência para o hospital depois de desmaiar, no episódio da noite de segunda-feira.

Foi enquanto recebia o feedback do júri, depois da sua atuação, um dueto com Ronda Felton, que Funke caiu ao chão

Num vídeo deste episódio é possível ver Lagoke a desmaiar no momento em que recebia a opinião de Lionel Richie sobre a sua performance.

Richie, Luke Bryan e a equipa de primeiros socorros correram logo para o palco. Mais tarde, relata a revista People, o programa emitiu uma nota onde revelava que Lagoke recebeu tratamento para "desidratação e teve alta hospitalar".

Durante toda esta agitação, Ronda Felton não conteve as lágrimas ao ver a colega no chão.

Lionel Richie disse depois a Felton que ela e Lagoke tinham passado à próxima fase do programa. "Vocês merecem passar. Parabéns. Sei que foi traumático, mas estamos aqui para vocês. Somo uma família, ok?", destacou.

"Só estou preocupada com a saúde dela mais do que qualquer coisa. Sinto que isso é o mais importante neste momento. Só quero que ela saiba que eu gosto muito dela, que me importo com ela. Quero que ela esteja bem", diz Felton no vídeo que pode ver abaixo:

