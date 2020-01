No 'Programa da Cristina' esta quinta-feira Cláudio Ramos protagonizou um momento hilariante ao mostrar os seus dotes a dançar funk.

Ao som do tema 'Me Solta', de Nego do Borel, o 'vizinho' de Cristina Ferreira divertiu a plateia e os telespectadores com os movimentos improvisados.

Confira na galeria.

