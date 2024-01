Esta quinta-feira, 18 de janeiro, celebra-se o Dia Internacional do Riso, como tal, Cláudia Vieira aproveitou a ocasião para partilhar um ternurento vídeo no qual surge com a filha mais nova, Caetana, de quatro anos.

"Hoje é Dia Internacional do Riso e deixo-vos com o meu tipo de riso favorito... O riso genuíno e contagiante de uma criança!", notou na legenda da partilha que poderá ver na galeria.

De notar que Caetana é fruto da relação entre a atriz e João Alves.

Cláudia é também mãe de Maria, de 13 anos, fruto do anterior relacionamento com Pedro Teixeira.

