José Fidalgo esteve esta quinta-feira, dia 18 de janeiro, na rádio Mega Hits e entre as perguntas que lhe foram feitas durante o 'Cala-te Boca', quiseram saber quais os beijos técnicos preferidos do ator.

"Tive ótimos beijos técnicos com a Cláudia [Vieira]", começou por dizer, depois de a atriz já ter dito anteriormente que teve o melhor beijo técnico com José Fidalgo.

"Tive grandes beijos técnicos com a Monica Bellucci", recordou depois, falando do anúncio que fez com a atriz italiana. Por último, enumerou ainda a atriz Margarida Vila Nova.

