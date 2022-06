Depois de ter mostrado aos fãs o resultado final da radical mudança de visual, estando agora com o cabelo curto, Carolina Deslandes partilhou um vídeo nas stories da sua página de Instagram onde fala do novo look.

"É verdade, a vossa amiga cortou o cabelinho todo. Soube-me pela vida", começou por dizer, recordando de seguida a primeira vez que usou o cabelo curto.

"Já tinha tido assim o cabelo quando tinha 12 anos. [Na altura] cortei a mim mesma com uma tesoura do peixe, em casa de uma amiga minha. [...] Lembro-me que andaram a chamar-me Carolino, Maria rapaz, menino e tudo mais. Na altura já não estava importada, podem imaginar como é que estou agora", destacou.

