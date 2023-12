Bibá Pitta começou a semana com uma partilha especial. A figura pública destacou na sua página de Instagram um vídeo em que aparece a cantar com a avó.

"Cantamos e encantamos não é verdade? Nove netos lá longe. Porque hoje a minha avó Gabriela, com os seus 103 aninhos, já vai com 25 bisnetos e 6 trinetos, essa é que é essa… Uma vida em cheio, minha gente", começou por escrever na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

"103 anos de histórias, 103 anos de vida, que fantástico!! Mais uma partilha de amor. Beijinhos, dia feliz", completou.