Na passada terça-feira, 9 de maio, Manuel Marques completou 48 anos de vida. Neste dia, o ator encontrava-se em gravações para a novela 'Festa é Festa', no Algarve, facto que levou a namorada, Beatriz Barosa, a surpreendê-lo.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz, de 24 anos, partilhou o vídeo do momento em que fez a surpresa ao companheiro.

"No aniversário do Manel apareci de surpresa (ele não desconfiava de nada!) no Algarve, onde ele está a gravar", referiu Barosa.

"Eu sou daquelas pessoas que ficam muito mais entusiasmadas com a surpresa do que a própria pessoa surpreendida!", completa.

Recorde-se que o casal de atores apaixonou-se durante as gravações da novela 'Festa é Festa', da TVI. Desde então, são inseparáveis.

Veja o vídeo da surpresa na galeria.