Depois de ter revelado que passou grande parte da noite no hospital a receber medicação, Bárbara Bandeira quis descansar os seus admiradores explicando o que realmente a levou a ser hospitalizada.

"Quero dizer-vos que está tudo bem. Ontem estive no hospital até às 4h00 da manhã. Estiveram a dar-me algumas cosias na veia para ver se a dor passava", começa por referir a jovem cantora, que se dirigiu às urgências depois de ter sentido uma dor forte no estômago.

"A partir das 18h00 passei a sentir uma dor ridiculamente gigante no meu estômago. [...] Cheguei lá [ao hospital] e estava super tonta, com sensação de desmaio e imensa dor no estômago", continua, revelando por fim o que motivou a sua condição de saúde frágil.

"Chegaram à conclusão que foi o meu corpo a acusar a quantidade de stress e ansiedade que eu tenho acumulado nesta fase", conta Bárbara, citando as palavras dos médicos.

"Já estava num ponto de saturação", lamenta. A jovem cantora, de apenas 18 anos, diz ter ignorado os sinais de que algo não estava bem mantendo a esperança de que tudo ia melhorar. Agora, a filha de Rui Bandeira espera que a sua experiência sirva de exemplo para que, tal como ela, todos os seus fãs passem a dar mais valor à saúde mental e à forma como esta influência o corpo.

Por fim, Bárbara garantiu: "Já estou sem dores, estou ótima e agora vou cuidar mais de mim".

