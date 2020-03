Sabri Lucas, conhecido ator da TVI, usou as suas redes sociais esta terça-feira para revelar que o seu filho tinha sido internado no Hospital da Estefânia com sintomas de Covid-19.

Um dia depois, o ator voltou ao Instagram para novamente através de um vídeo revelar que o menino regressou a casa e que todos os testes a que foi sujeito deram negativo.

"O meu filhote já está em casa, todos os testes ontem deram negativo", garante.

Vejas a imagens na galeria.

