António Raminhos tem estado mais ausente das redes sociais no que diz respeito aos vídeos onde aparecia com as suas três filhas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor. Mas há boas notícias para os que tiveram saudades das peripécias da família: o humorista voltou a fazer das suas.

Raminhos deixou a filhas em desespero total ao estragar o momento em que as meninas se preparavam para ver o filme 'Frozen 2'. Como? O apresentador e humorista decidiu cantar, aos gritos, o tema de abertura.

"Então acham que saía o Frozen 2 e eu não repetia a façanha?", brincou raminhos na legenda da imagem.

Eis o vídeo na galeria.

