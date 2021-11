É já amanhã, 19 de novembro, que fica disponível o novo álbum de Adele, '30'. Antes do grande lançamento, a artista partilhou com os fãs um dos temas que consta no disco.

Em casa, sem maquilhagem e vestida com roupas descontraídas, a cantora surpreendeu os fãs ao dar voz a uma das novas canções num ambiente intimista.

Depois do sucesso de 'Easy On Me', conheça agora 'To Be Loved'.

