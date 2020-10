Muito ativa nas redes sociais, Rita Pereira faz questão de partilhar com os fãs muitos momentos da sua vida, alguns deles passados na companhia do filho, Lonô, que vai completar dois anos em dezembro, fruto da relação com Guillaume Lalung.

E foi precisamente uma experiência única que viveu enquanto mãe o grande destaque de um recente vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram.

O menino foi pela primeira vez a uma festa de aniversário de um amiguinho, na companhia dos pais, como a mãe 'babada' revelou na rede social.

"A sairmos da primeira festa de aniversário do Lonô. Obrigada Joaquim", escreveu a atriz na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

