Herman José completou 69 anos no domingo, dia 19 de março, e a data foi celebrada com um jantar entre amigos e, claro, na companhia da mãe, Maria Odette.

Entretanto, o comediante destacou na sua página de Instagram um vídeo com imagens da celebração.

"A minha festa de anos foi mais do que só um jantar de aniversário. Foi comemorar a companhia de uma mãe exemplar cheia de vida e lucidez, a alegria de estar rodeado por amigos incondicionais e o privilégio de poder brindar a cinquenta anos de uma carreira alimentada por um público militante, generoso e fiel, ademais com a bênção de ser acarinhada por uma estação de televisão (dirigida por fãs) que me presenteia com a maior das dádivas: latitude criativa e preciosíssima liberdade", disse na legenda.

"Nunca tanto como hoje o lema 'carpe diem' me fez tanto sentido", completou. Veja o vídeo na galeria.

