A princesa Victoria da Suécia e o marido, o príncipe Daniel, vão aos Estados Unidos no próximo dia 19 de fevereiro.

A pedido do Governo sueco, o casal prepara uma viagem de três dias a São Francisco, bem como a outras zonas da Califórnia, pelo que este seria o cenário ideal para que a princesa herdeira visitasse a irmã mais nova, a princesa Madalena, que vive com o marido e os filhos em Miami.

No entanto, este encontro entre as duas irmãs não deverá ser possível. E porquê? Mais uma vez - como acontece tantas vezes que os 'royals' viajam para o estrangeiro - é uma questão de agenda.

Durante esta visita oficial, os príncipes assistirão à inauguração do Consulado Geral em São Francisco. Além disso, vão visitar as instalações de diversas empresas, além de irem a Silicon Valley, juntamente com uma grande delegação empresarial do país.

Por estes motivos, não sobra tempo aos príncipes herdeiros para visitar a princesa Madalena, o marido desta, Chris O'Neill, e os três filhos, Leonore, Nicolas e Adrienne.