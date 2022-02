A estrela de 'The Real Housewives of Orange County' está encantada com a cara metade.

O amor anda no ar para Vicki Gunvalson! Apaixonada, a estrela de 'The Real Housewives of Orange County' revelou que tem um namorado "incrível". Num episódio recente do programa, a socialite, de 59 anos, afirmou que o companheiro é o primeiro homem a tratá-la como sente que merece. "Eu fico tipo: 'És real?' Ele é incrível". Sem revelar a identidade do namorado, adiantou apenas que é do Texas. Leia Também: Jennifer Aydin descobriu que tinha sido traída um dia antes de dar à luz