O icónico vestido de casamento da princesa Diana volta a estar em exibição pública. Abre esta quinta-feira, dia 3 de junho, a nova exposição do Palácio de Kensington intitulada 'Royal Style in the Making'.

Os visitantes poderão assim admirar os detalhes desta criação de Elizabeth e David Emanuel usada por Lady Di no enlace com o príncipe Carlos que aconteceu em 1981.

Conforme nota a imprensa internacional, sem dúvida que um dos pontos que mais se destaca é a longa cauda do vestido que mede perto de sete metros.

Veja as fotografias do vestido já em exposição na galeria.

