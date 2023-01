Kate Middleton prendeu todas as tenções ao chegar ao evento da The Royal Foundation Center for Early Childhood, no âmbito do lançamento da campanha 'Shaping Us'.

A princesa de Gales elegeu para a ocasião um look vermelho da cabeça aos pés.

Kate usou um fato de Alexander McQueen, cujo blazer assimétrico custa 2110 euros e as cargas largas 820 euros. Só para comprar o conjunto são necessários 2930 euros, sem contar sequer com a carteira de camurça da Miu Miu e os sapatos Gianvito Rossi.

O visual ficou completo com uns brincos Chalk, talvez a peça mais económica deste look. As joias, que já tinham sido usadas por Kate em 2022, são vendidas por 85 euros.

Veja na galeria as imagens que mostram o look completo.

Leia Também: Kate Middleton: Todos os visuais usados pela princesa em 2023 (até agora)