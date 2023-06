Vera Ferreira, mais conhecida como Veríssima, tornou-se uma figura pública após entrar como concorrente no reality show 'Casa dos Segredos', na TVI. Foi precisamente durante a sua estadia na casa, que a mesma fez uma "profecia" sobre o futuro profissional de Manuel Luís Goucha, conforme o próprio recordou em tom de brincadeira.

"Querem protagonismo vão para as tardes do Goucha", afirmou Vera na época durante uma divergência com um colega da casa.

"Eram as manhãs com a Cristina Ferreira e havia as 'Tardes da Júlia'. Passados 13 anos, tu é que vieste às tardes do Goucha", notou o apresentador antes de uma entrevista a Veríssima, notando que esta fez uma "profecia" sem se aperceber e que acertou na mesma.

Veja o momento.