Mafalda Rodiles acaba de lançar o 'Oh Mãe', um programa digital sobre temas relacionados com a maternidade, e a sua primeira convidada é a atriz Vera Kolodzig, como foi revelado numa publicação realizada no Instagram esta sexta-feira.

O teaser revela que um dos tópicos da conversa é a relação dos progenitores após a separação e Vera abordou de forma descontraída a relação que mantém com Diogo Amaral, pai do seu filho.

"Eu e o Diogo sempre conseguimos manter muito bem a importância do Mateus, ele é sempre a prioridade. Mas mães, quando há aqueles momentos em que estão muito irritadas com os pais, lembrem-se: foram vocês que os escolheram. Lembrem-se só disto", afirmou.

Recorde-se que Vera Kolodzig e Diogo Amaral separaram-se em 2017 e são pais de Mateus, de seis anos. O ator tem mais um filho, Oliver, de um ano, que nasceu do relacionamento com Jessica Athayde.

