Sempre se mantendo bastante reservada quanto à sua vida privada, Vera Kolodzig decidiu abrir uma exceção à regra e partilhar uma fotografia com o namorado, Rúben Maio, na sua conta de Instagram.

Na legenda da publicação, a atriz e apresentadora ainda confidenciou como é que passou a consoada.

"Este ano calhou-me a mim namorar no dia 24 e os mimos para o Mateus ficam para amanhã. Passei o dia a fazer embrulhos personalizados com materiais reutilizáveis (e a preparar o almoço de amanhã). Não seremos muitos, e este ano estaremos 'mascarados', mas ainda assim o que importa é o Amor", notou.

Importa notar que Vera é mãe do pequeno Mateus, fruto do anterior relacionamento com Diogo Amaral.

Quando ao namorado, a artista tinha revelado numa entrevista que os dois já se conheciam há mais de 18 anos, estando distantes uma série de tempo. Quis o destino que ambos se voltassem a reencontrar.

