Foi na sua página de Instagram que Vera Fischer recordou uma fotografia com mais de 40 anos.

Na imagem, captada em 1980, a atriz brasileira aparece a fazer praia, sem roupa, na Grécia.

"Essa casinha branca de janelas azuis, lá no fundo, era a única casa para alugar na ilha. O Perry Salles e eu alugamos. Os nudistas pediam, com extrema gentileza, se poderiam usar o nosso chuveiro (claro que sim!!!) e eu cozinhava para eles o que tinha. Ahh tão bom! Tão lindo! As conversas eram em várias línguas. Felicidade é isso", recordou.

