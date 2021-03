Vera Fischer deixou os fãs rendidos ao partilhar na sua página de Instagram o visual escolhido para mais um dia de quarentena. A atriz, de 69 anos, deu provas da sua jovialidade com um look com inspirações campestres.

A veterana dos palcos aparece de jardineiras, t-shirt e botas, pronta para um dia de sol.

"Desejo um início de semana cheio de alegria e leveza para todos vocês", escreveu ainda na legenda da imagem.

