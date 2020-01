Vera Fischer acabou o ano de 2019 com uma notícia triste. Como a própria destacou na sua conta do Instagram, morreu o fotógrafo António Guerreiro.

"Notícia triste: O grande fotógrafo António Guerreiro deixou-nos pouco antes das festas de fim do ano. Era conhecido como 'o fotógrafo que amava as mulheres'. Fez este belo retrato meu. Esteja em paz, Guerreiro", escreveu na legenda de uma fotografia sua que partilhou na rede social.

No entanto, a publicação não serviu apenas para homenagear o falecido fotógrafo. A vida continua e a atriz brasileira aproveitou o momento para também falara de uma "notícia alegre".

"O meu primeiro projeto para 2020 vai ser a peça de teatro 'Quando eu for mãe, vou amar desse jeito' - de Eduardo Bakr, com direção de Tadeu Aguiar (eles estão em cartaz com o musical maravilhoso 'A Cor Púrpura' - grande sucesso) - e vamos estrear no Rio de Janeiro, em abril. Obrigada, queridos, vai ser lindo", rematou.

