Vera Fischer foi mãe pela segunda vez há 30 anos. Gabriel completa mais uma no de vida esta quinta-feira, dia 14 de dezembro, e a data não ficou esquecida.

Através da sua página de Instagram, a atriz brasileira destacou um conjunto de imagens onde aparece com o filho e escreveu: "Hoje é o dia dele. Gabrielzinho. Muita saúde, paz, sucesso e toda a felicidade que houver no mundo, meu amado filho. Amo-te".

De recordar que Gabriel nasceu do casamento de Vera Fischer com Felipe Camargo, de quem a atriz se separou em 1995. Já Rafaela, filho mais velho da artista, é fruto da relação anterior com Perry Salles.

Veja na galeria as imagens de Vera Fischer com o filho Gabriel.

