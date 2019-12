Vera Fernandes viajou para Barcelona para passar a quadra natalícia em casa do irmão do companheiro, momento que fez questão de destacar na sua conta do Instagram.

Na rede social, a locutora da Rádio Comercial partilhou algumas imagens do seu Natal e não faltou uma fotografia da mesa.

"O primeiro Natal do kike em Barcelona", escreveu na legenda das imagens, que pode ver na publicação abaixo.

Recorde-se que Vera e o companheiro, Fernando Solera, são pais de duas crianças, Francisca e Henrique.

