Bruno Correia achou que a sua vida iria mudar totalmente depois de ter vencido o 'Rising Star', mas parece que as expetativas acabaram por ser muito maiores do que a realidade.

O concorrente, que em 2014 saiu vencedor do concurso de talentos da TVI, fez uma partilha nas redes sociais onde se mostrou indignado com o canal e com o que aconteceu após o fim do programa.

"Nove anos atrás! Um programa sem continuidade. Um prémio prometido que não foi efetivado. Um contrato que desapareceu. Obrigado a todos pelo carinho! Valeu a pena ...vale sempre a pena!", fez notar o cantor, que ainda identificou a TVI na partilha em causa, que pode conferir mais abaixo.

Vale lembrar que 'Rising Star' foi apresentado por Leonor Poeiras e por Pedro Teixeira. O júri era composto por Pedro Ribeiro, Cuca Roseta, Rita Guerra e Carlão.

