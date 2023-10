A infanta Maria Francisca de Bragança já chegou à Basílica do Palácio Nacional de Mafra, local onde, daqui a pouco, irá casar-se com o advogado Duarte Maria de Sousa Araújo Martins.

A noiva, como manda a tradição, chegou acompanhada do pai, o duque de Bragança D. Duarte Pio, acenando à população que fez questão de assistir de perto à cerimónia.

Maria Francisca de Bragança optou por um vestido da autoria de Luzia do Nascimento, costureira de alta-costura que trabalha há já vários anos para a casa real portuguesa.

Já o véu, foi utilizado em 1995 pela mãe, D. Isabel Herédia, no seu casamento.

A infanta, de 26 anos, tem ainda o diadema D. Amélia, com 800 diamantes, também utilizado pela mãe no casamento com D. Duarte Pio, bem como os brincos.

