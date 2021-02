Vasco Palmeirim é um pai muitíssimo 'babado', disso não há dúvida nenhuma. Este fim de semana, o radialista da Comercial e apresentador da RTP presenteou os seus seguidores das redes sociais com uma nova fotografia do seu filho mais novo, o pequeno Matias, que irá completar 10 meses esta semana.

No ternurento retrato, o menino aparece a brincar com várias coisas no chão, pelo que Vasco não resistiu em comentar na legenda da publicação:

"Matias, o mágico. Fez desaparecer o conteúdo da caixa de brinquedos num estalar de dedos. Põe-te a pau, Luís de Matos".

Vasco é ainda pai de Tomás, de quatro anos, fruto do seu casamento com Bárbara Magalhães.

