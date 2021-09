Vanessa Silva abriu o coração numa conversa que teve com Manuel Luís Goucha esta segunda-feira, 27 de setembro, no programa das tardes do apresentador na TVI.

"Às vezes precisamos de mudar, de fazer falta, e se calhar precisava de fazer falta noutros sítios e que as pessoas me fizessem falta também", confessou, depois de referir que o musical que está a fazer neste momento - 'Chicago' - foi uma "bênção".

"Acho que nunca ninguém tem o devido valor. Sinto que não me foram dadas muitas oportunidades. Somos muitos para um país tão pequeno. E com muito pouco respeito pela Cultura", sublinha ainda.

Por fim, lamentou o facto de não lhe terem sido dadas oportunidades como atriz noutros lugares, como por exemplo na televisão: "Estudei representação e nesse caminho não foram dadas oportunidades. Na ficção, por exemplo. São os rótulos e estou bem com os meus".

