António Costa apresentou, esta quarta-feira, as novas regras no combate à pandemia da Covid-19, com os bares e discotecas a manterem-se fechados.

Medidas que levaram Vanessa Oliveira a recorrer às stories da sua página de Instagram para mostrar a sua revolta.

“Só ridículo! Venham mais turistas, mais finais da Champions, mais partidos políticos a fazer comícios, manifestações e arraiais mascarados de propaganda”, começou por escrever.

“Mais chicos espertos a fazer festas sem regras e a desrespeitar tudo e todos! É bem Portugal”, completou.

[Publicação de Vanessa Oliveira]© Instagram

