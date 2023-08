Esta terça-feira, dia 22 de agosto, o Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) e a federação de dadores informaram que as reservas de sangue dos grupos sanguíneos A e O positivo e negativo eram suficientes para apenas dois dias, pelo que apelavam às dádivas.

Desta forma, várias foram as pessoas que se dirigiram aos hospitais para dar sangue, incluindo algumas caras conhecidas.

Foi este o caso de Vanessa Oliveira, que usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, dia 24 de agosto, para informar que respondeu ao apelo e foi dar sangue, desafiando os seus seguidores a fazerem o mesmo.

"Levantei-me cedinho para vir dar sangue. As reservas andam muito baixas e fiquei aflita com isso. Vim logo. E tu, já foste dar sangue? Hoje ajudas, amanhã podes ser ajudado", escreveu, na legenda de uma fotografia sua no interior de uma unidade hospitalar.

© Instagram/ Vanessa Oliveira

