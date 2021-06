Vanessa Oliveira esteve na manhã desta sexta-feira, dia 4, no programa 'Dois às 10'. A apresentadora da RTP marcou presença no formato das manhãs da TVI para preparar um bolo saudável e apresentar um novo livro educativo do qual é madrinha.

Neste âmbito, também o pai da apresentadora irá estar presente no formato.

Carlos Oliveira irá, enquanto presidente da Associação de doentes Obesos e Ex-obesos de Portugal, apresentar o livro 'O Esconderijo' - uma obra infantojuvenil para fala sobre o bullying.

Além de Vanessa Oliveira, também José Carlos Malato é padrinho deste livro.

