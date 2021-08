Para Vanessa Oliveira, esta terça-feira foi dia de dar sangue e a apresentadora aproveitou para apelar aos seus seguidores que sigam o seu exemplo, frisando a importância deste gesto.

"Dar sangue para mim é VIDA! É ajudar quem mais precisa, caramba! É tão bom! E tu, já deste sangue hoje?", escreveu na legenda de uma foto sua.

Na imagem, a apresentadora da RTP aparece no banco de recolha de sangue do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Veja abaixo.

