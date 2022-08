Vanessa Morgan esteve à conversa no 'Kindred By Parents' e falou sobre o nascimento do pequeno River, contando que os planos mudaram à última hora porque a vida do bebé estava em risco.

Depois de ter planeado um parto não medicado, recebeu a informação de que "os batimentos cardíacos de River estavam acelerados, e por isso teve de fazer uma cesariana de emergência".

A atriz, de 30 anos, confessou: "Lembro-me de ter ficado um pouco envergonhada por o meu corpo me ter dececionado, e tive que libertar-me disso e pensar: 'Não, eu estou orgulhosa do meu corpo'".

Vanessa Morgan encontrou depois uma maneira de dar mais significado à sua cicatriz com uma nova tatuagem. A atriz escreveu no corpo a palavra kintsugi, que é a arte japonesa de reparar uma cerâmica quebrada. "Acredita-se que é a cerâmica mais bonita por ter sido quebrada", explicou ainda.

