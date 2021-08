Vanessa Martins surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao partilhar uma fotografia sua junto do namorado, Miguel Ângelo.

Apesar de não ter mostrado o rosto de Miguel Ângelo, tudo indica que seja o ex-concorrente do 'Like Me'. As 'provas' são as imagens que Miguel partilhou na mesma rede social, onde mostrava que também estava de viajam.

Noutras publicações, Vanessa e Miguel revelaram que viajaram para Menorca, Espanha. Veja tudo na galeria.

Leia Também: "Credibilidade 0". Vanessa Martins arrasada por fazer publicidade a marca