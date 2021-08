Vanessa Martins dividiu a opinião dos seus seguidores do Instagram depois da mais recente marca à qual se associou: a marca chinesa Shein, que vende roupa e acessórios.

Foram vários os seguidores que a criticaram por ter aceitado fazer esta campanha publicitária.

"Depois deste post credibilidade 0", disse uma seguidora. "Fiquei desiludida com o apoio a esta marca", acrescentou mais outra. "Que vergonha de post, a incentivar o consumo de uma marca desonesta que plagia descaradamente outras", notou-se ainda.

Houve mesmo até quem deixasse uma apreciação mais pormenorizada: "Tenho muito respeito por ti e pelo teu trabalho, especialmente pelo que fazes ao apoiar marcas pequenas, daí a desilusão que sinto ao ver-te ceder a uma marca que rouba consecutivamente designs a marcas pequenas. Ainda hoje saiu mais um escândalo, até uma ilustradora portuguesa já viu o seu trabalho copiado e vendido por uns meros euros na Shein. Acima de parcerias e de negócio, há a integridade das mesmas serem de acordo com os teus princípios e com as marcas que fazem sentido com o que defendes todos os dias aqui. Não estava nada à espera!".

No entanto, houve também quem saísse em defesa da influenciadora: "Parem de criticar, muitos de vocês compram peças de lojas copiadas. Não sejamos hipócritas, o que ela fez é errado, mas nós fazemos o mesmo".

"Adorei. Ficas sempre maravilhosa. Eu amo essa marca é a única que tem roupa barata, e para o meu tamanho. As pessoas que reclamam dessa marca é porque nunca tiveram dificuldade de encontrar roupa de boa qualidade, barata e plus size", comentou uma admiradora.

"Todos compram coisas nos chineses e etc. Pronto, a mulher não pode comprar, tem que ser politicamente correta... para não vos dececionar, tenham dó! A Vanessa fez propaganda de GRAÇA para um restaurante de uma amiga minha na pandemia, onde ela não conhecia de lado nenhum... parem de julgar as pessoas", completou outra.

